Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Большего количества нарушений, чем было на суде над экс-командующим 58-й армии, в истории правосудия России ещё не бы...Баранец указал на...
  • Игорь Кузнецов
    Особо отмечено что среди нападавших были два дагестанца. Это чтобы потом написать "для целой категории граждан (и не ...Ножом теперь защи...
  • Игорь Кузнецов
    Петербургский блогер Павел Смоляк написал: «Дмитрий Песков, вероятней всего, ангел смерти, только так можно объяснить...«Черти вернуться ...

«Сражались плечом к плечу с северокорейцами»: Курская область полностью освобождена от ВСУ

«Сражались плечом к плечу с северокорейцами»: Курская область полностью освобождена от ВСУ

БлокнотРУ Главные новости Курского фронта СВО. 26 апреля 2025 года – запомните эту дату! Это день полного освобождения Курской области от украинских неонацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
МОЛОДЦЫ НАШИ и РЕБЯТА Кима👍😎😎😎Спасибо всем ребятам❤️🙏Храни ВСЕХ Бог🙏🙏🙏
Ответить
1 д.
МГ
Маша Глага
Теткино тоже освободили? ))))
Ответить
1 д.
Резидент 007
Ынушка молодец. Его надо как-то отблагодарить.
Ответить
22 час.
наверх