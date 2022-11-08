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Червоткин об отстранении сборной России: «До Олимпиады-2026 все может измениться как в лучшую, так и худшую сторону»

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался об отсутствии международных соревнований в сезоне. «Как любой человек, мы работаем и должны думать о себе и близких.

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