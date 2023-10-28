Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью 32 шахтёров

Президент России отправил телеграмму президенту Казахстана.Сегодня президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией произошедшей на шахте Костенко в Карагандинской области.
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