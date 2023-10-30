Как получить налоговый вычет за лечение

Гайд, как оформить возврат подоходного налога при затратах на платную медицину. 123RF/legion-media.ru Многие вынуждены полностью или частично пользоваться услугами частных лечебных учреждений: оплачивать визиты к врачам, делать анализы, исследования, операции, лечиться в стационаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии