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Как получить налоговый вычет за лечение

Как получить налоговый вычет за лечение

Гайд, как оформить возврат подоходного налога при затратах на платную медицину. 123RF/legion-media.ru Многие вынуждены полностью или частично пользоваться услугами частных лечебных учреждений: оплачивать визиты к врачам, делать анализы, исследования, операции, лечиться в стационаре.

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