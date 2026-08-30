Россия продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистами. Об этом заявили в МИД России. «Российская сторона продолжит поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
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