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Зыков не сыграет в матче со «Спартаком», Моисеев включен в заявку СКА 

Валентин Зыков не сыграет за СКА в матче со «Спартаком». Игрок не включен в заявку клуба. Второй матч серии плей-офф состоится сегодня, 20 марта марта.

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