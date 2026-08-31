PG&E, California Utilities Crash As Wildfire Bill Spark Downgrade Wave Shares of California's largest publicly traded utilities crashed on Monday morning after state lawmakers unveiled wildfire legislation that failed to provide the liability protections Wall Street analysts had hoped for.
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