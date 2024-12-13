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Банки задирают ставки по ипотеке до 100%, рынок ждет нового повышения ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Банки начали искусственно задирать ставки при выдаче ипотеки — появились случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

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