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Дания, ФРГ, Нидерланды, Австрия и Греция создадут центры для мигрантов за пределами ЕС

Страны быстро продвигаются вперед "к тому, что является фундаментальным преобразованием единой европейской системы миграции и убежища", сообщил в пятницу, 4 сентября 2026 года, датский министр по вопросам миграции и интеграции Мортен Бедсков, Он отметил, что центры содержания – это не эвфемизм для центров задержания и депортации, но шанс для тех нелегалов, которые не имеют законных оснований оставаться в Евросоюзе, однако по каким-либо причинам не могут вернуться на родину.

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