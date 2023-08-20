ФОТО: © PATRICK DOYLE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS В Ставропольском крае уроженка Украины, заведующая детским садом, угрожает всем патриотам.
МАТЬ БОЕВИКА ВСУ ДЕРЖИТ В СТРАХЕ РУССКИЙ ДЕТСКИЙ САД НА СТАВРОПОЛЬЕ: "ВАШИ ДЕТИ У МЕНЯ"
Комментарии
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Вячеслав Зязев
Всем человеколюбам на память Вечный Закон: "Ничто так не развращает падаль человеческую как человеколюбие к ней!". (комментировать меня бессмысленно, а древних бесполезно).
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2 час.
Олег Кошевой
Что значит ценный сотрудник, значит и администрация с ней за одно. Их тоже пора проверить на вшивость. И тут не подписи собирать надо а писать в соответствующие структуры. Тогда эту суку быстренько отправят к сыновьям.
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2 час.
Алексей Сгибнев
Кто их ставит на такую должность .
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1 час.
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