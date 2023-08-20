МАТЬ БОЕВИКА ВСУ ДЕРЖИТ В СТРАХЕ РУССКИЙ ДЕТСКИЙ САД НА СТАВРОПОЛЬЕ: "ВАШИ ДЕТИ У МЕНЯ"

Всем человеколюбам на память Вечный Закон: "Ничто так не развращает падаль человеческую как человеколюбие к ней!". (комментировать меня бессмысленно, а древних бесполезно).

Олег Кошевой

Что значит ценный сотрудник, значит и администрация с ней за одно. Их тоже пора проверить на вшивость. И тут не подписи собирать надо а писать в соответствующие структуры. Тогда эту суку быстренько отправят к сыновьям.