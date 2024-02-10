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Власти: 200 объектов портовой инфраструктуры повреждено на Украине

Власти: 200 объектов портовой инфраструктуры повреждено на Украине

На Украине заявили о повреждении около 200 объектов портовой инфраструктуры Порядка 200 объектам украинской портовой инфраструктуры были нанесены повреждения с момента прекращения зерновой сделки в июне 2023 года, заявил замглавы правительства Незалежной Александр Кубраков.

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