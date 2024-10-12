Тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать из-за погодных условий

Тела пятерых российских альпинистов, погибших в горах Непала, пока не могут эвакуировать из-за сложных погодных условий и особенностей местного рельефа, сообщил организатор экспедиции IAM Trekking & Expedition.
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