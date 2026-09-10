Британский доброволец пошёл на СВО и получил гражданство России (ВИДЕО)

Бенжамин Стимпсон ранее был гражданином Британии, участник СВО. Российское гражданство получил при содействии ЕР.
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