Выступающая с резкой критикой политики правительства ФРГ по отношению к Украине и санкциям против России депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков страны.
Bild: Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге популярных политиков Германии
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вагенкнехт не уступает в популярности ни кому. Сара самый популярный политик в Германии и правильный человек! Немцам бы стоило посмотреть на неё как на будущего канцлера!
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10 час.
Валентин Воробьев
В России Сара Вагенкнехт занимает ПЕРВОЕ место. Остальные политики Германии олухи царя небесного и недоумки.
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7 час.
tsan tsan
Сара Вагенкнехт, конечно, яркий политик, но в Германии её рейтинги на уровне "мало кто слышал".
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5 час.
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