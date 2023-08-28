Газета.ру

8 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    вспомните азовсталь и пленных , где они ? на войне с нашими пацанами . однозначно в плен не брать а взятых расстрелят...Российские военны...
  • Владимир Петров
    Свечников не должен был прыгать на более старшего, матёрого соотечественника. В 19 лет залупаться на 35-летнего - это...Игрок "Вашингтона...
  • Дмитрий Гурин
    А чтоЮ поприветствовать комиссию из Киева чем ни будь серьезным не вышло? Не доглядели.Марочко: в Харько...

Bild: Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге популярных политиков Германии

Bild: Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге популярных политиков Германии

Выступающая с резкой критикой политики правительства ФРГ по отношению к Украине и санкциям против России депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Вагенкнехт не уступает в популярности ни кому. Сара самый популярный политик в Германии и правильный человек! Немцам бы стоило посмотреть на неё как на будущего канцлера!
Ответить
10 час.
Валентин Воробьев
В России Сара Вагенкнехт занимает ПЕРВОЕ место. Остальные политики Германии олухи царя небесного и недоумки.
Ответить
7 час.
tsan tsan
Сара Вагенкнехт, конечно, яркий политик, но в Германии её рейтинги  на уровне &quot;мало кто слышал&quot;.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх