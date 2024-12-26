Митрофанов о матчах с Брунеем, Сирией и Вьетнамом: «Их федерации входят в конгресс ФИФА, и голос каждой при принятии решения оказывает свое влияние»

— Сборная России заканчивает 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Можно сказать, что проведение матчей с Брунеем, Сирией, поездка во Вьетнам были не зря? — Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи.