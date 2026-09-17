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Мировое обозрение

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Кабмин обсудил господдержку бизнеса за инвестиции в защиту от БПЛА

Кабмин обсудил господдержку бизнеса за инвестиции в защиту от БПЛА

Российское правительство переходит от слов к делу в вопросе защиты промышленных объектов от воздушных атак.

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