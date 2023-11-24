Из греческой тюрьмы вышел вор в законе Лаша Руставский

Грузинский вор в законе Лаша Руставский вышел на волю из тюрьмы в Греции Сотрудники ФСБ задержали директора государственного центра по обслуживанию деятельности мировых судей Челябинской области Дмитрия Замору по подозрению в коррупции.
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