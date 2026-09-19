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Царьград

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Каневский покорил корейцев красотой: Секрет успеха

Каневский покорил корейцев красотой: Секрет успеха

87-летний актёр Леонид Каневский, уже два десятилетия знакомый современному телезрителю по программе "Следствие вели…", внезапно превратился в звезду южнокорейского интернета.

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