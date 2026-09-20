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Экзитпол ВЦИОМ: "Единая Россия" выиграла выборы с 49,4% голосов

Экзитпол ВЦИОМ: "Единая Россия" выиграла выборы с 49,4% голосов

По итогам проведенных на выходе с избирательных участков опросов в лидеры на нынешних думских выборах вышла «Единая Россия»: как утверждает ВЦИОМ, она набрала более 49% голосов.

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