МО: ВСУ потеряли более 250 бойцов в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки российских войск "Юг" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой народной республики.
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