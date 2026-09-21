Reuters: Добыча на месторождении Эш-Шарара упала до 105 тыс. баррелей

Добыча нефти на крупном месторождении Эш-Шарара в Ливии снизилась до 100-105 тыс. баррелей в сутки. Агентство Reuters, ссылаясь на инженеров, сообщает о падении на 200 тыс.
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