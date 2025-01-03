Global Look Press/Gleb Soboliev/Arenaakcji Президент Франции Эммануэль Макрон выбросил деньги на обучение 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), множество бойцов которой дезертировали, вернувшись на Украину из Франции, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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