Минспорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами

Олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк показал приказ министерства молодежи и спорта Украины, запрещающий атлетам выходить на соревнования против спортсменов из РФ и Белоруссии.
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