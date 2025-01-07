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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Официально: Немков подерется с Джонсоном 25 января

Официально: Немков подерется с Джонсоном 25 января

25 января в ОАЭ состоится турнир Road to Dubai под эгидой PFL, в главном карде которого Вадим Немков подерется с Тимоти Джонсоном.

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