Депутат Законодательного собрания Иркутской области стал героем эротического видео

Правда, опубликован ролик не в соцсетях самого Гудкова. Постарался, видимо, его бывший партнер по бизнесу, депутат думы Иркутска Алексей Кудрявцев, с которым у Александра Сергеевича вышел конфликт осенью 2024 года.
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