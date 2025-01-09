Депутат Законодательного собрания Иркутской области стал героем эротического видео

Правда, опубликован ролик не в соцсетях самого Гудкова. Постарался, видимо, его бывший партнер по бизнесу, депутат думы Иркутска Алексей Кудрявцев, с которым у Александра Сергеевича вышел конфликт осенью 2024 года.