Бойцы «Севера» в июле уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

Расчёты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июля уничтожили более 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, сообщил офицер с позывным Карта.
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