RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

Бойцы «Севера» в июле уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

Бойцы «Севера» в июле уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

Расчёты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июля уничтожили более 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, сообщил офицер с позывным Карта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии