RAND – в конфликте «виноваты Православие и русская культура»

В том, что оболваненные украинцы, прикормленные госдеповским печеньицем от госпожи Нуланд помогли американским спецслужбам осуществить госпереворот в собственной стране, и новое марионеточное правительство «Незалежной» по указке Вашингтона довело отношения Украины с Россией до военного конфликта, виноваты русские – RAND Corporation "нашла" корень конфликта на Украине.