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Компания "Чистая линия" передала антидроновую технику бойцам ВС РФ

Компания "Чистая линия" передала антидроновую технику бойцам ВС РФ

Скриншот видео Помощь фронту – тенденция, которую поддерживают не только члены семей бойцов спецоперации и неравнодушные граждане, но и крупные компании, которые также стремятся облегчить быт военных и поднять им настроение, если есть такая возможность.

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