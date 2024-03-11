Компания "Чистая линия" передала антидроновую технику бойцам ВС РФ

Скриншот видео Помощь фронту – тенденция, которую поддерживают не только члены семей бойцов спецоперации и неравнодушные граждане, но и крупные компании, которые также стремятся облегчить быт военных и поднять им настроение, если есть такая возможность.
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