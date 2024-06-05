Полузащитник "Аталанты" Миранчук назвал игру с "Реалом" шансом войти в историю

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявил, что рад возможности сыграть против мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА 2024 года, который состоится в августе.