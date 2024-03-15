Косачев предложил Евросоюзу вернуть Крыму скифское золото

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал в своем Telegram-канале на резолюцию Европейского парламента о «национальном достоянии» Румынии, посоветовав Евросоюзу «начать с себя» и вернуть Крымскому полуострову скифское золото, а Российской Федерации — замороженные активы.