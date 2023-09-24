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«Эмполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 13:30

«Эмполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 13:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 13:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

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