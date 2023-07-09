«Домогался школьницу, ну и что?»: громкий скандал с мигрантом, который пытаются усердно замять

Людмила Свириденко А что всех удивляет? Россия давно на побегушках у Турции, Казахстана, теперь вот Таджикистана и Узбекистана. Вот так мы и скатывается в пропасть, правда, при этом кричим, какая у нас великая страна. Оно и видно, великая, как подстилка для всех!

СС Семен Семеныч А может для начала Вы, родители этих девочек, приведете свой и их облико-морале в норму? Начнете следить во что Ваши девочки одеваются и как себя ведут на улице. А то посмотришь идет такая вся разодетая, то ли проститутка то ли школьница. А как разговаривают со старшими?