А сотрудники… решили не напрягаться и замять дело. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась иначе – именно поэтому и пишу материал, хочу придать его максимальной огласке.
«Домогался школьницу, ну и что?»: громкий скандал с мигрантом, который пытаются усердно замять
Комментарии
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Людмила Свириденко
А что всех удивляет? Россия давно на побегушках у Турции, Казахстана, теперь вот Таджикистана и Узбекистана. Вот так мы и скатывается в пропасть, правда, при этом кричим, какая у нас великая страна. Оно и видно, великая, как подстилка для всех!
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4 час.
СС
Семен Семеныч
А может для начала Вы, родители этих девочек, приведете свой и их облико-морале в норму? Начнете следить во что Ваши девочки одеваются и как себя ведут на улице. А то посмотришь идет такая вся разодетая, то ли проститутка то ли школьница. А как разговаривают со старшими?
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2 час.
ПФ
Петр Федотов
Все это происходит из-за личного мнения Президента РФ. Вероятно, дана негласная установка, мигрантов не трогать, пусть население само с ними разбирается, а полиция пусть разбирается с россиянами. Отсюда массовое попустительство всем проделкам мигрантов, и их вседозволенность в моей стране.
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1 час.
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