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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ

Нападающий Валентин Пьянов принял решение завершить карьеру. 35-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.

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