Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашения для развития инфраструктуры автомобильных путешествий

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашения с ООО »Автодор-Девелопмент», Сбербанком и ГК «Современные транспортные технологии» для развития инфраструктуры автомобильных путешествий по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии