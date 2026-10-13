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В Челябинске в 1908 году библиотеку посетили 4036 человек

В Челябинске в 1908 году библиотеку посетили 4036 человек

Газета «Голос Приуралья» в июле 1908 года опубликовала статистику Челябинской городской публичной библиотеки: за июнь её посетили 537 мужчин и 64 женщины, а за первое полугодие — 3613 мужчин и 423 женщины.

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