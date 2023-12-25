В Самаре 14 автобусных маршрутов перейдут на новую систему оплаты

Действовать новая система на некоторых автобусных маршрутах начнет с 1 января 2024 года.Так, по информации главы города Елены Лапушкиной, внедрение нового варианта позволит обеспечить ритмичность движение общественного транспорта.
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