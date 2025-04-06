Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над московским «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ записал видео, в котором поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом в НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии