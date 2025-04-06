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  • са 1
    А кому интересно мнение какого-то ублюдка с комплексом национальной неполноценности?Вратарь сборной У...
  • Юрий Белевский
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  • Александр Зиборов
    Познер - русофоб и нацист. Гнать его вон!!!Познер — о рекорд...

Акинфеев — о рекорде Овечкина: «Саша, мы тебя любим и поздравляем. Главное — сделать небольшой задел от Гретцки»

Акинфеев — о рекорде Овечкина: «Саша, мы тебя любим и поздравляем. Главное — сделать небольшой задел от Гретцки»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над московским «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ записал видео, в котором поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом в НХЛ.

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