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Антон Старостин назначен зампредом комитета по молодёжи Крыма

Антон Старостин назначен зампредом комитета по молодёжи Крыма

Герой России Антон Старостин назначен заместителем председателя Комитета молодёжной политики Крыма. Он успешно прошел стажировку и взаимодействует с молодёжью, поддерживая участников Специальной военной операции и их семьи.

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