Огромная корональная дыра Солнца принесет магнитные бури в Новосибирск

В ближайшие 2-3 суток скорость солнечного ветра возрастет в окрестностях Земли почти двукратно – с текущих 350 км/с до около 700 км/с, а само воздействие продлится не менее чем до конца недели, причём пик ожидается ближе к выходным.
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