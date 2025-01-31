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Вечерний Новосибирск

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Огромная корональная дыра Солнца принесет магнитные бури в Новосибирск

Огромная корональная дыра Солнца принесет магнитные бури в Новосибирск

В ближайшие 2-3 суток скорость солнечного ветра возрастет в окрестностях Земли почти двукратно – с текущих 350 км/с до около 700 км/с, а само воздействие продлится не менее чем до конца недели, причём пик ожидается ближе к выходным.

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