Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила приговорил к шести годам лишения свободы мастера и двоих слесарей компании «Газэкс», ставших фигурантами дела о гибели 11 человек в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в 2024 году.
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