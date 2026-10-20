Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила приговорил к шести годам лишения свободы мастера и двоих слесарей компании «Газэкс», ставших фигурантами дела о гибели 11 человек в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в 2024 году.