Нашествие саранчи на Кубань ожидают учёные в 2025 году

Нашествие саранчи на Кубань ожидают учёные в 2025 годуФедеральный Россельхозцентр при Минсельхозе добавил Краснодарский край в список регионов с высоким риском нашествия саранчи в 2025 году.
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