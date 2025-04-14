Опрос: 70% британцев видят страну "сломленной" и в ошибочном направлении

Исследование Survation показало, что 68% британцев считают Великобританию "сломленной". Данные опроса среди 2032 жителей из пяти регионов Англии показывают, что лишь 21% видят положительное движение страны.
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