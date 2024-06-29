Прибывшего в Нью-Йорк Байдена встретили призывами уйти в отставку

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Кортеж президента США Джо Байдена по прибытии в Нью-Йорк встретили протестующие, который призвали политику уйти в отставку, сообщил пресс-пул Белого дома в субботу, 29 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии