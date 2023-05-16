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Эксперты рассказали о взаимосвязи заработка женщины с ее сексуальной жизнью

Эксперты рассказали о взаимосвязи заработка женщины с ее сексуальной жизнью

Сексолог Оксана Луканина рассказала об изменениях в сексуальной жизни женщин на фоне того, что необходимость создавать семью для выживания исчезла.

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