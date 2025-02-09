USAID мог оказывать давление на Зеленского с первых дней его президенства

Бывший сотрудник Государственного департамента США Майк Бенц в рамках подкаста с Джо Роганом, в свете недавних откровений, связанных с USAID, напомнил о коллективном письме украинских НПО президенту Владимиру Зеленскому.
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