Узбекского производителя Chevrolet призвали к ответу за обман потребителей

Запрос в Агентство по защите прав потребителей Узбекистана по поводу действий компании UzAuto Motors, направила, обвинившая компанию в нарушении прав потребителей, группа депутатов парламента страны, 16 октября на своей странице в Telegram сообщил депутат Расул Кушербаев.
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