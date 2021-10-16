Узбекского производителя Chevrolet призвали к ответу за обман потребителей

Запрос в Агентство по защите прав потребителей Узбекистана по поводу действий компании UzAuto Motors, направила, обвинившая компанию в нарушении прав потребителей, группа депутатов парламента страны, 16 октября на своей странице в Telegram сообщил депутат Расул Кушербаев.