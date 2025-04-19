NYT: письмо с требованием к Гарварду о пересмотре политики отправили по ошибке

www.globallookpress.com/Guenter Fischer Письмо, которое повлекло конфликт между Белым домом и Гарвардским университетом, с требованием изменить внутреннюю политику учебного заведения могло быть отправлено по ошибке.
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