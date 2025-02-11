SHOT: российские военные сорвали планы ВСУ прорваться в Белгородскую область

Российские военные сорвали возможную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область на бронетехнике: сначала украинскую колонну выявили с воздуха, после чего поразили в секретных ангарах в 10 км от границы, сообщает SHOT.
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