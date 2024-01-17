Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

Спикер ГД уверен, что власти Украины пытаются втянуть европейские страны в конфликт Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время открытия весенней сессии палаты заявил, что начало специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии