Богданов и премьер Палестины заявили о необходимости прекращения огня в Газе

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава правительства Палестины Мухаммед Мустафа провели встречу в Алжире, в ходе которой заявили о необходимости мобилизовать усилия для прекращения боевых действий на территории сектора Газа.
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